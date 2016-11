Euskirchen: Peter Gaymann zu Gast im Stadtmuseum Euskirchen

Pressemeldung vom 28. November 2016, 16:54 Uhr

Am Sonntag, dem 4. Dezember 2016, signiert Peter Gaymann ab 14.00 Uhr seine Bücher und Kalender im Stadtmuseum Euskirchen im Kulturhof. Einige seiner Bücher und ein Kalender für 2017 werden im Museum verkauft.

Der Cartoonist Peter Gaymann gehört zu den erfolgreichsten Zeichnern Deutschlands. Er arbeitet seit 1976 als selbständiger Zeichner und viele seiner mittlerweile mehr als 70 Bücher sind Bestseller.

Sein Markenzeichen sind die Hühner. Mit den Hühnercartoons und seinem Kürzel P.GAY wurde er in Zeitungen und Zeitschriften, auf Postkarten, Postern und Kalendern einer breiten Öffentlichkeit bekannt – nicht zuletzt auch durch seine Rubrik „Die Paar- Probleme“ in der Frauenzeitschrift „Brigitte“.

Peter Gaymann ist seit nunmehr 25 Jahren in Köln zu Hause. Er liebt seine Familie und Italien, besonders Rom, wo er fünf Jahre gelebt hat. In seiner Freizeit und auf Reisen macht er das, was er auch in seinem Atelier am liebsten tut: ZEICHNEN!

Der Eintritt ist frei! Die Bücher des Künstlers werden vor Ort verkauft.

Quelle: Stadt Euskirchen