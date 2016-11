Feuerwehr Goch: Feuerwehrmusiker laden zum Adventskonzert

Pressemeldung vom 28. November 2016, 16:21 Uhr

Am Sonntag, den 11. Dezember 2016 um 17 Uhr lädt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch zu seinem traditionellen Adventskonzert in die Arnold-Janssen-Kirche am Ostring. Unter anderem haben die Feuerwehr-Musiker natürlich vorweihnachtliche Stücke im Programm und die Fans des beliebten Filmklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ dürfen sich besonders freuen. Unter der Leitung des Dirigenten Siegfried Zampietro freuen sich die Musikerinnen und Musiker der Feuerwehrkapelle darauf, dem Publikum einen unterhaltsamen Nachmittag zu bieten. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressedienst der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch