: Finanzielle Unterstützung für Esel, Schafe und Co.

Pressemeldung vom 29. November 2016, 12:56 Uhr

„Das Geld fließt in den Bau eines Geheges inklusive Stall für die Großtiere“, erklärte Reiner Bauer bei der Spendenübergabe in den Geschäftsräumen von Nähtechnik Seidel. Da die beiden Esel, drei Schafe, drei Ziegen und ein Pony derzeit eher notdürftig im ehemaligen Kleintiergehege untergebracht sind, freute sich der 67-Jährige besonders über die Finanzspritze. Nähtechnik Seidel hatte im Rahmen einer Hausmesse, die Anfang November Besuchern die Möglichkeit bot, in die Welt von Nadel und Faden einzutauchen, eine Tombola zu Gunsten des Tierschutzvereins Mechernich und des Kinderschutzbundes Bad Münstereifel organisiert. Zahlreiche Geschäftsleute aus der Region und Lieferanten hatten attraktive Preise für die Verlosungsaktion gesponsert. „Bereits kurz nach der Eröffnung der Hausmesse waren alle Lose verkauft“, berichtete Ralf Seidel, der mit Ehefrau Bettina und seinen Mitarbeitern Jutta Uhlmann, Esther Genz und Karl-Heinz Klein diese Aktion auf die Beine gestellte hatte. Je 500 Euro konnten nun an die beiden Vereine übergeben werden. „Mit dem Bau des neuen Geheges, das je nach Wetterlage im Frühjahr 2017 fertig werden soll, können wir auch unsere Aktionen mit Kindern, Jugendlichen und Schulen weiter ausbauen“, gab Bauer einen Ausblick in die Zukunft. „Dabei profitieren nicht nur die jungen Teilnehmer von unserem Wissen artgerechter Tierhaltung und lernen etwas über die Verantwortung, die man dabei übernimmt“, verriet der Vorsitzende des Tierschutzvereines. „Auch wir lernen bei den Veranstaltungen, besonders den Umgang mit den neuen Medien.“

Quelle: ProfiPress – Agentur für Kommunikation