Frechen: Ab sofort erhältlich: Frechener Termine im neuen Veranstaltungskalender veröffentlicht

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 12:49 Uhr

Der neue Veranstaltungskalender der Stadt Frechen für das 1. Halbjahr 2017 ist ab sofort erhältlich. Bei vielen örtlichen Einzelhändlern liegt der neue Kalender zur Mitnahme aus. Zudem ist er in den Filialen der Sparkasse und Banken, in Gaststätten und in Einrichtungen der Stadt Frechen erhältlich.

Darüber hinaus kann die neue Broschüre auch wieder telefonisch in der Abteilung „Kultur, Freizeit und Sport“ unter Telefon 02234/501-347 angefordert werden.

Zahlreiche Frechener Vereine, Gruppen und Institutionen machen in bewährter Form auf ihre Veranstaltungen im gesamten Frechener Stadtgebiet aufmerksam. Die Kulturabteilung der Stadt Frechen ist nicht nur Herausgeberin der Publikation, sie wirbt zugleich für die Fortsetzung der zweiten Hälfte der Theaterabo-Reihe ab dem 13. März und das Krimi-Dinner am 22. April. Die Karten zum Krimi-Dinner sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Quelle: Stadt Frechen / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit