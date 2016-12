Frechen: Öffentliche Theaterproben

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 15:20 Uhr

„Seniorentheater Immergrün“ lädt Interessierte auf die Bühne Anmeldung erforderlich

Das „Seniorentheater Immergrün“ lädt zur öffentlichen Probe ein. Somit bekommen vor allem die Frauen und Männer einen Einblick in die Probenarbeit, die sich auch selbst mit dem Theaterspiel befassen möchten. Eine gute Gelegenheit also, um sich selbst auf der Bühne auszuprobieren.

Der Aufruf der „Immergrünen“ lautet deshalb: „Wer sich im ‚Neuen Jahr‘ auf der Bühne im Theaterspiel ausprobieren und gute Vorsätze in die Tat umsetzen möchte, dem bieten wir öffentliche Proben am Montag, 16. Januar und Montag, 13. Februar 2017, jeweils ab 11 im Haus am Bahndamm an der Rosmarstraße 113 in Frechen an.“

Um eine Voranmeldung wird aus Gründen der Organisation gebeten. Die Telefonnummer zur Anmeldung lautet 02233/63798.

Quelle: Stadt Frechen / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit