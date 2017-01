Frechen: Offene Sprechstunde für die Facharbeit

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 15:25 Uhr

Viele Schülerinnen und Schüler müssen in den nächsten Wochen zum ersten Mal eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Dabei gibt es einige Dinge zu beachten. Vor allem die Auswahl und Bewertung der Quellen spielt eine wichtige Rolle. Bei dieser Recherche möchte die Stadtbücherei Frechen nun helfen

Im Februar und März, also im Zeitraum, in dem die Facharbeit geschrieben werden muss, findet jeden Donnerstag (außer Weiberfastnacht) von 17 bis 18 Uhr eine offene Sprechstunde statt. Dort können alle Fragen rund um die Facharbeit gestellt werden. Die Beratung findet an der Info-Theke im ersten Stock der Bücherei statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es in der Stadtbücherei Frechen unter Telefon 02234/501-334. Emails werden unter der Email-Adresse stadtbuecherei@stadt-frechen.de empfangen.

Quelle: Stadt Frechen / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit