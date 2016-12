Frechen: Rodungsarbeiten an der Lindenschule

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 15:20 Uhr

In Kürze wird mit den Rodungsarbeiten auf dem Grundstück der Lindenschule an der Gisbertstraße in Frechen begonnen. Die Arbeiten auf dem Schulgrundstück finden außerhalb des Schulbetriebes statt. Somit ist sichergestellt, dass der Schulbetrieb durch die Rodungsarbeiten nicht beeinträchtigt wird. Die Rodungsarbeiten werden im Dezember abgeschlossen.

Quelle: Stadt Frechen / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit