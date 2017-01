Frechen: VHS: Gezielte Kursberatung zum neuen Halbjahr

Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 13:58 Uhr

In der jetzt laufenden Hauptanmeldezeit lädt die VHS zur ausführlichen persönlichen Beratung für die Sprach- und Computerkurse ein. Der Beratungsabend findet am Donnerstag, 26. Januar, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr in der VHS an der Hauptstraße 110 bis 112 statt. Interessierte können sich dann gezielt über das für ihre Vorkenntnisse und Ziele passende Angebot in den Kursbereichen informieren und erfahren, wo noch Wunschplätze frei sind.

Die neuen Kurse, Vorträge und Exkursionen der VHS Frechen beginnen ab Montag, 30. Januar.

Die Kursprogramme liegen in der VHS, im Rathaus und in der Stadtbücherei und in allen Filialen der Kreissparkasse in Frechen und den Stadtteilen sowie im Keramion, dem Hallenbad „fresh open“ oder einzelnen Buchhandlungen aus. Darüber hinaus ist das Programm im Internet unter www.vhs-frechen.de zugänglich mit der Möglichkeit der Onlineanmeldung.

Quelle: Stadt Frechen / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit