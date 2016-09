Goch: Abenteuer Vorlesen im Oktober

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:16 Uhr

An den ersten beiden Freitagen im Oktober steht bei der Stadtbücherei Goch wieder „Abenteuer Vorlesen“ auf dem Programm. Kostenfreie Eintrittskarten für die Veranstaltungen für Kinder von 3 bis 5 bzw. 5 bis 7 Jahren gibt es nur vorab in der Stadtbücherei Goch an der Pfalzdorfer Straße.

Am Freitag, 07. Oktober 2016 lesen die Vorlesepatinnen Brigitte Motzki und Karin Kämer-Smits jeweils um 15.00 Uhr und um 15.45 Uhr aus dem Bilderbuch „Die kleine Maus und die Beeren für den Bären“ für Kinder von 3-5 Jahren vor. Millie ist eine ziemlich kleine Maus mit einem sehr großen Herzen. Auf keinen Fall kann sie zulassen, dass der Bär hungrig seinen Winterschlaf beginnt. Für ihren besten Freund stellt sich Millie mutig den größten Herausforderungen – trotz mancher Rückschläge …

Am Freitag, 14. Oktober 2016 liest der Vorlesepate Hans-Christian Hartig um 16.00 Uhr aus dem Bilderbuch „Herr Lotti findet ein Paket“ vor. Herr Lotti, Postbote mit Leib und Seele, findet eines Tages auf der Straße ein Paket. Im Innern kann man es leise kratzen und fauchen hören. Darin muss etwas Lebendiges sein! Weil auf dem Paket keine Adresse zu finden ist, nimmt Herr Lotti es mit nach Hause. Natürlich würde es ihm niemals einfallen, fremde Post einfach zu öffnen, aber durch die Luftlöcher steckt Herr Lotti allerlei Köstlichkeiten für das unbekannte Lebewesen. Mit jedem Tag wird das Tier im Paket ein bisschen größer, so lange, bis der Karton eines Tages aufplatzt. Und darin sitzt: ein waschechter Tiger!

