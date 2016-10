Goch: Anmeldung für Gocher Kindergartenplätze online

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:15 Uhr

Am Montag (24. Oktober 2016) wird das Online-System für die Vergabe von Kindergartenplätzen in Goch freigeschaltet. Unter www.goch.de/kitaonline können die Eltern die Bedarfsanmeldung dann in drei Schritten (Auswählen, Anmelden, Abschicken) am Computer selbst durchführen. Alle Eltern, die einen Betreuungsplatz ab dem 01.08.2017 beanspruchen möchten, müssen dies bis spätestens zum 15. Dezember 2016 erledigt haben. Dies gilt auch für Eltern, die bereits eine schriftliche Anmeldung in einem oder mehreren Kindergärten vorgenommen haben. Ein persönliches Anmeldegespräch in den ausgewählten Einrichtungen ist für eine Aufnahme jedoch weiterhin verpflichtend notwendig. Die Stadt Goch hat zu Kita-Online einen mehrsprachigen Flyer herausgegeben, der in allen Gocher Kindertageseinrichtungen und beim Jugendamt erhältlich ist.

Wer für sein Kind einen geeigneten Betreuungsplatz sucht, findet bei Kita-Online ausführliche Informationen zu den einzelnen Kindertageseinrichtungen und kann sich Kitas in seiner Umgebung anzeigen lassen und nach speziellen Kriterien, wie z. B. pädagogischen Konzepten suchen.

Für die Bedarfsmeldung können bis zu drei Wunsch-Kitas ausgewählt werden. Die Anmeldung ist jedoch keine Garantie für einen Betreuungsplatz in einer der ausgewählten Kindertageseinrichtungen. Eltern, die keinen Internetzugang besitzen oder Hilfe benötigen, wenden sich für die Bedarfsmeldung bitte an eine der Gocher Kindertageseinrichtungen. Fragen zu Kita-Online beantworten auch Petra Pauels (Tel. 0 28 23 / 3 20 – 1 61) und Britta Matenaers (Tel. 0 28 23 / 3 20 – 1 62) vom Jugendamt der Stadt Goch, Email: kita-online@goch.de.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit