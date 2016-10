Goch: Bilder zum Unsichtbaren: Weltreligionen in unseren Kirchen

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:24 Uhr

In Kooperation mit der VHS und der Buchhandlung am Markt startet die KulTOURbühne Ende des Monats eine neue Veranstaltungsreihe. Dabei geht es um die Vielfalt der Gocher Ortskirchen. In vier von ihnen erwartet die Besucher im Rahmen der Reihe eine Kombination aus Führung, Lesung und Musik. Den Auftakt macht die Pfarrkirche St. Maria Magdalena am Freitag, den 28. Oktober 2016 um 17.00 Uhr. Nach einer Führung mit dem Leiter des Museums Goch, Dr. Stephan Mann, liest Monika Schabrucker ausgewählte Textpassagen aus der Erzählung „Oskar und die Dame in Rosa“ des französischen Schriftstellers Éric-Emmanuel Schmitt. Untermalt wird die Lesung von Matthias Nobel an der neuen Orgel.

Karten für das literarisch-musikalische Programm gibt es zum Preis von 5,00 € pro Stück bei der KulTOURbühne im Gocher Rathaus (Email: kultourbuehne@goch.de, Telefon: 0 28 23 / 320-202).

Éric-Emmanuel Schmitt, geboren 1960 in Sainte-Foy-lès-Lyons, studierte Klavier und Philosophie. Anfang der 90er Jahre begann er als Autor für Theater, Film und Fernsehen zu arbeiten. Er lebt heute in Brüssel. Mit seinen kleinen Erzählungen über die großen Religionen der Welt wurde er international berühmt und gehört zu den erfolgreichsten Gegenwartsautoren in Frankreich. Seine Werke wurden in 40 Sprachen übersetzt und haben sich mehr als zehn Millionen Mal verkauft.

„Oskar und die Dame in Rosa“: Oskar ist ein kleiner Junge, zehn Jahre alt, an Leukämie erkrankt. Seine Briefe – gerichtet an den „Lieben Gott“ – hat die „Dame in Rosa“ gefunden. So nennt man die Frauen, die sich in Kinderkliniken ehrenamtlich um schwer erkrankte Kinder kümmern, da sie rosa Kittel tragen. Zu Oskar hat Oma Rosa eine besonders starke Zuneigung. Und umgekehrt. Die Welt, die in diesen Briefen beschrieben wird – voller Poesie und Humor – ist die des Kindes, das sich mit der Realität der letzten zwölf Tage seines Lebens auseinander zu setzen hat. Aber Dank Oma Rosa werden diese zwölf Tage zu einem wahren Märchen.

Die nächsten Termine der Reihe: 25. November: St. Vincentius Asperden, Zum Judentum: „Das Kind von Noah“ Führung: Gustav Kade, Klarinette: Lena Feldkamp

2. Dezember 2016: St. Petrus Hommersum, Zum Buddhismus: „Milarepa“, Führung: Gustav Kade, Orgel: Leonie Verrieth und Pia Veeger (Gesang), Klangschalen: Ann-Katrin Ehlert

9. Dezember 2016: Ev. Kirche in Nierswalde, Zum Islam: „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“, Führung: Gustav Kade, Musik: Saz, türkisches Zupfinstrument: Aslan Gümüs

Tickets für alle vier Veranstaltungen im Abo kosten 15,00 € / Stück, sie sind ebenfalls bei der KulTOURbühne erhältlich.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit