Goch: Der Weihnachtsbaum und „Herr Knickohr“

Pressemeldung vom 2. Dezember 2016, 09:54 Uhr

Den Tannenbaum im Gocher Rathaus ziert auch in diesem Jahr selbstgemachter Weihnachtsschmuck. Unter anderem ganz besonders schöne Sterne sind an der Tanne vor dem Bürgerservice-Bereich zu bewundern. Gebastelt haben sie die Kinder des Irmgardis-Kindergartens in Hülm. Bürgermeister Ulrich Knickrehm freut sich sehr über den schönen Baumschmuck. Als Dankeschön verteilte er weihnachtliche Leckereien für alle. Und für den Lacher des Tages sorgte der 4jährige Jona, als er den Bürgermeister persönlich begrüßte. „Und du bist der Herr Knickohr“, sagte er voller Ernst und sichtlich stolz weil er natürlich dachte, er hätte sich den Namen des Stadtoberhauptes richtig gemerkt.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit