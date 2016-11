Goch: Gesangsworkshop mit Bea Nyga

Pressemeldung vom 28. November 2016, 14:27 Uhr

Zur Vorbereitung auf das Adventssingen am 10. Dezember bietet die KulTOURbühne Goch auch in diesem Jahr einen Gesangsworkshop mit Bea Nyga an. Als Gastsängerin ist die Gocher Sopranistin Annette Regnitter dabei. Das Angebot richtet sich sowohl an Laien wie auch an geübte Sängerinnen und Sänger. Im Vordergrund steht die Freude am gemeinsamen Singen. Der Workshop beginnt am 10.12. um 10 Uhr im KASTELL, ab 17 Uhr wirken die Teilnehmer dann beim Adventssingen am Rathaus mit.

Die Teilnahme an dem Workshop kostet 15 Euro, ein Imbiss ist inklusive. Anmeldungen sind bis zum 5. Dezember bei Marlies Flören vom KulTOURbühne-Team im Rathaus, Raum E.27, Telefon 0 28 23 / 320-252 möglich. Tickets gibt es auch online im Veranstaltungskalender von www.goch.de.

Für Kinder gibt es wieder einen kostenfreien Kurzworkshop mit Bea Nyga. Er findet in der Zeit von 15 bis 16 Uhr im KASTELL statt. Die gemeinsam eingeübten Lieder präsentieren die Kinder dann zusammen mit dem Chor ab 17.00 Uhr im Rathaus-Innenhof. Anmeldungen bitte per Telefon unter 0 28 23 / 320-252.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit