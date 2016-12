Goch: Gocher Adventssingen geht ins siebte Jahr

Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 15:46 Uhr

Am 3. Adventssamstag (10.12.16) ab 17.00 Uhr wird der Rathaus-Innenhof in Goch wieder von vorweihnachtlichen Klängen erfüllt sein. Die KulTOURbühne lädt dann zum Adventssingen für Jedermann ein. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Ulrich Knickrehm beginnt das Programm mit Bea Nyga aus Köln, Jo Deneke aus Münster und Sologesang von Annette Regnitter aus Goch, begleitet von Alfred Polzin (Saxofon). Mitsingen, Mitsummen oder einfach nur Zuhören ist wieder angesagt. Die Texte der populären Winter-, Advents- und Weihnachtslieder werden dank der Goli-Freunde auf eine Leinwand projiziert und sind somit für alle Gäste zu sehen.

Die vorweihnachtliche Open Air-Chorveranstaltung wird auch in diesem Jahr in ein Lichtermeer von Kerzen getaucht. Jeder Besucher erhält eine der Kerzen, die in diesem Jahr mit einem Scherenschnitt von Robert Miesen bedruckt sind, Dank der Volksbank an der Niers gibt es sie vor der Veranstaltung wieder kostenlos.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit