Goch: Herbstkirmes und Flachsmarkt in der Innenstadt

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:43 Uhr

Traditionell am letzten Dienstag im Oktober ist Flachsmarkt in Goch. 250 fliegende Händler werden von den vielen tausend Flachsmarkt-Besuchern wieder erwartet. Damit ist und bleibt der Gocher Flachsmarkt das größte Freiluft-Kaufhaus der Region. Hier gibt es Dinge, die in Kaufhäusern kaum noch erhältlich sind: So bekommt man noch echte Hausfrauenkittel, Solinger Stahlwaren oder Spezialreiniger, deren Gebrauch an den Ständen lautstark und professionell demonstriert wird. Weiterhin werden auf dem Gocher Flachsmarkt Textilien, Kurzwaren, Nachtwäsche, Fanartikel, Stoffe, Gardinen und viele andere Artikel angeboten. Die Flachsmarkt-Stände haben am 25. Oktober zwischen etwa 7 und 18 Uhr geöffnet.

Zum Flachsmarkt im Oktober gehört auch die Herbstkirmes in der Innenstadt. Sie beginnt bereits am Samstag, den 22. Oktober um 15 Uhr. Dann liegen vor den Gochern und den Besuchern der Stadt vier Tage Volksfeststimmung mit vielen Attraktionen. Zum Beispiel der „Freak“ von Alexander Zinnecker wird die Fahrgäste ordentlich durchwirbeln. Das Hochfahrgeschäft hat freischwingende Gondeln, die eine Höhe von 42 Metern erreichen. Der Kirmessonntag ist auch in diesem Jahr von 12 bis 17 Uhr verkaufsoffen.

Straßen und Plätze werden gesperrt

Folgende Straßen und Plätze müssen zu Herbstkirmes und Flachsmarkt für den Verkehr gesperrt werden:

Von Dienstag, den 18.10. bis Mittwochmorgen, den 26.10. werden der Marktplatz, der Klosterplatz (Parkplatz an der Mühlenstraße) sowie der Frauentorplatz gesperrt.

Für den Wochenmarkt wird am Freitag, den 21.10. die Markt-Südseite einschließlich Frauenstraße bis Einmündung Roggenstraße gesperrt. Dieser Bereich wird ebenfalls am 25.10. für den Flachsmarkt gesperrt.

Die Mühlenstraße zwischen Adolf-Kolping-Straße und Jakobstraße ist von Freitag, den 21.10. bis Mittwoch, den 26.10., 8.00 Uhr gesperrt.

Ab Samstagnachmittag, den 22.10. bis Dienstag, den 25.10., 22.00 Uhr werden die Westseite des Marktplatzes zwischen Steinstraße und Mühlenstraße sowie die Mühlenstraße zwischen Markt/Westseite und Adolf-Kolping-Straße gesperrt.

Von Montagabend (24.10.), bis Dienstag, 25.10., 22.00 Uhr sind Sperrungen in den Bereichen Herzogenstraße, Am Steintor, Balfourweg, Bahnhofstraße bis Wiesenstraße, Wiesenstraße von Bahnhofstraße bis Brückenstraße, Brückenstraße von Wiesenstraße bis Markt sowie Steinstraße erforderlich.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit