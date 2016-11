Goch: Nikolauswanderung führt in den Tannenbusch

Pressemeldung vom 30. November 2016, 15:19 Uhr

Am Mittwoch, den 7. Dezember 2016 findet die diesjährige Nikolauswanderung in Goch statt. Hierzu lädt die KulTOURbühne herzlich ein. Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr am Kastellparkplatz. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften zum Tannenbusch nach Pfalzdorf. Ausgangspunkt der 2-stündigen Wanderung ist der Parkplatz an der Bedburger Straße. Auswärtige Wanderer können sich bis 13:15 direkt dort einfinden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Traditionell ist im Anschluss an die Wanderung ein gemeinsames Weckmannessen im Pfarrheim Pfalzdorf geplant. Und wer weiß, vielleicht lässt sich der Nikolaus ja auch sehen. In Fahrgemeinschaften bzw. mit der Linie 70 ab der katholischen Kirche besteht die Möglichkeit zur Rückkehr nach Goch.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit