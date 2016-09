Goch: Polnisch-deutsche Gastfreundschaft

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:31 Uhr

Im Rahmen eines Schüleraustausches waren sechs polnische Oberstufenschülerinnen und -schüler für eine Woche in Goch zu Gast. Der Austausch fand zwischen dem Städtischen Gymnasium und dem Liceum der ZSO in Nowy Tomysl statt. Unter anderem besuchten die Gäste Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm im Rathaus. Bereits im März waren die Gocher Schüler für eine Woche als Austauschschüler in Polen. Die Partnerschaft zwischen den beiden Schulen besteht seit 1995.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit