Goch: Stadtführung in Goch: Letzter Termin der Saison

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:34 Uhr

Ende Oktober gehen die regelmäßigen Führungen durch die Stadt Goch und das Kloster Graefenthal in Winterpause. Am Samstag (22.10.16) besteht somit letztmalig in 2016 die Gelegenheit, an einer Führung durch die Gocher Innenstadt teilzunehmen. Gästeführer Jürgen Ante begrüßt die Teilnehmer um 11.00 Uhr auf dem Marktplatz. Bei der rund 90minütigen Tour geht es um geschichtsbedeutsame Orte, Plätze und Gebäude dies- und jenseits der alten Stadtmauer. Die Teilnahme kostet 4 Euro, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Öffentlichen Führungen durch Goch und Graefenthal gibt es im kommenden Jahr wieder von März bis Oktober.

Quelle: Stadt Goch / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit