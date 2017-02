Hansestadt Herford: Arminia -Kooperation: ermäßigte Gruppentickets

Pressemeldung vom 27. Februar 2017, 16:26 Uhr

Seit Juli ist Herford eine Partnerstadt vom DSC Arminia Bielefeld.

Für Fußballfans bietet diese Kooperation Vergünstigungen beim Ticketkauf. So können Gruppen ab 10 Personen ermäßigte Sitzplatzkarten für die Heimspiele des DSC Arminia Bielefeld in der Schüco-Arena erhalten. So auch beim nächsten Heimspiel am Sonntag, 5.März 2017, wenn der DSC Arminia Bielefeld um 13.30 Uhr auf den FC Erzgebirge Aue trifft.

Erwachsene bezahlen dann 19 Euro (statt 26 Euro im Vorverkauf, bzw. 28 Euro an der Tageskasse). Der Sitzplatz für Kinder bis einschließlich

14 Jahren kostet 10 Euro (statt 13 Euro im Vorverkauf bzw. 15 Euro an der Tageskasse).

Den Gruppenbestellschein und den Spielplan finden Fußballfans auf der Stadtseite:

www.herford.de/aktuelles

Quelle: Hansestadt Herford