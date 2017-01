Hansestadt Herford: Bürgerberatung zieht um

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:06 Uhr

Die Bürgerberatung der Hansestadt Herford zieht am 30. und 31.Januar 2017 vom Standort „Auf der Freiheit 32“ in die neu gestalteten Räume im Rathaus.

An diesen beiden Tagen ist die Bürgerberatung deshalb für den Kundenverkehr geschlossen. Geöffnet ist das Bürgerbüro dann wieder ab Mittwoch, 1.Februar 2017, 8 Uhr. Aufgrund der Schließung an den zwei Tagen werden die Öffnungszeiten an diesem Mittwoch bis 16 Uhr durchgehend verlängert. Dadurch bekommen die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, auch in der Mittagszeit und nachmittags ihre Angelegenheiten zu klären.

Quelle: Hansestadt Herford