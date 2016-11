Hansestadt Herford: Herford Wein aus Leutesdorf

Pressemeldung vom 30. November 2016, 14:21 Uhr

In einigen Wochen wird es offiziell einen „Herford Wein“ und einen „Marta Wein“ geben.

An einem Kaminabend in dieser Woche haben sich Bürgermeister Tim Kähler, heimische Unternehmer, Vertreter der Stadt Herford, des Marta und des Weinguts Emmerich aus Leutesdorf für zwei Riesling Weine entschieden. Der „Herford Wein“ wird erstmals zum Rathausgeburtstag Anfang Februar 2017 ausgeschenkt. Seit 32 Jahren ist die Stadt Herford stolze Besitzerin zweier Weinstöcke. In der Gemeinde Leutesdorf in Rheinland-Pfalz wurden sie 1984 gepflanzt und werden von den dortigen Winzern seitdem gepflegt und gehegt. Hintergrund ist eine geschichtliche Verbindung zwischen der Gemeinde am Rhein und Herford, die weit zurückreicht. König Ludwig der Deutsche schenkte 868 den Fronhof in Leutesdorf an die Fürstabtei Herford in Westfalen. Es war die erste urkundliche Erwähnung von Leutesdorf. In den 80ziger Jahren schenkte Leutesdorf der Hansestadt die zwei Weinstöcke mit Riesling Reben. Der Kontakt zwischen Herford und Leutesdorf war ein wenig eingeschlafen, wurde aber in diesem ‚Jahr durch einen Besuch des Bürgermeisters wieder aktiviert. Ein internationaler Künstler wird nun die zwei Etiketten gestalten. Beide Weine sollen zukünftig auch in Herford erhältlich sein. Es ist geplant, einen Teil des Erlöses einem guten Zweck zuzuführen.

Quelle: Hansestadt Herford