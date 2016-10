Hansestadt Herford: Klimaschutz

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:11 Uhr

Herford und Baunatal kooperieren. Die Städte Herford und Baunatal (Hessen) werden ein Jahr lang beim Klimaschutz als Regio Twin eng zusammenarbeiten. Sie werden sich regelmäßig austauschen, Ideen sammeln und gemeinsam Klimaschutzstrategien entwickeln. Die Zusammenarbeit haben beide Städte jetzt in einem Kooperationsvertrag besiegelt.

Bei Regio Twin steht der Wissenstransfer zwischen den Regionen im Vordergrund. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Partner bereits Erfahrungen in Bereichen des Klimaschutzes hat, in diesem Fall die Stadt Baunatal. Der andere Partner, wie jetzt Herford, kann diese für sich nutzen, um seine eigenen Ideen und Ziele voranzubringen und sie umzusetzen. Das Projekt wird von der Universität Kassel durchgeführt, die die strukturgleichen Städte Baunatal und Herford zusammengebracht hat. „Ich freue mich sehr auf den Austausch mit der Stadt Baunatal“, sagt Herfords Klimaschutzmanagerin Laetitia Müller. „Baunatal hat sich den Klimaschutz schon lange auf die Fahnen geschrieben. Sei es bei der energetischen Sanierung der Häuser oder bei der Förderung von Elektro-Mobilität. Hier gibt es sicher Ansätze, die wir auf Herford übertragen können“, so Müller. Begleitet wird das Projekt von einem Regio Twin Berater, der den Austausch koordiniert. Gemeinsame Themen sind die energetische Sanierung von Privathäusern, der Ausbau der E-Mobilität und die Senkung des Energieverbrauchs in der Stadtverwaltung (Klimaneutrale Verwaltung). Eine Ausstellung zur Fassadensanierung der Hessischen Energiesparaktion konnte durch den Kontakt zu Baunatal bereits nach Herford ausgeliehen werden. Diese steht bis Mitte November im Eingangsbereich des Rathauses.

Quelle: Hansestadt Herford