Hansestadt Herford: Quartierstreff Elverdissen

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 14:37 Uhr

Im Rahmen der Quartiersentwicklung Elverdissen lädt Quartiersentwicklerin Judith Stallner zum nächsten Quartierstreff am 25.01.2017 um 18.00 Uhr in die Mensa der Grundschule Elverdissen ein. Aktuelle Projekte und neue Ideen werden besprochen.

Gesucht werden interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich bei der Erstellung einer eigenen Hompage für Elverdissen einbringen möchten.

Das nächste Redaktionstreffen findet am 14.02.17 um 17.00 im neuen Quartiersbüro in der Werlerstraße 16 statt. Um weiterhin so erfolgreiche und tolle Feste wie den Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz in Elverdissen veranstalten zu können, sucht Judith Stallner im Rahmen der Quartiersentwicklung ehrenamtliche Helfer und Unterstützer, die Lust haben sich ein wenig in die Festvorbereitungen mit einzubringen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Stallner unter 05221 -189418 oder judith.stallner@herford.de

Quelle: Hansestadt Herford