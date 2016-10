Hansestadt Herford: Sprayaktion in Elverdissen geht weiter

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 14:57 Uhr

Unter dem Motto „112 % für Elverdissen“ (angelehnt an den Notruf 112) wirbt die Löschgruppe Elverdissen um neue Mitglieder, denn Verstärkung kann sie gut gebrauchen. Mit dieser Sprayaktion geht die junge Truppe nun einen neuen Weg. Der cool gestaltete Stromkasten soll neugierig machen auf die Löschgruppe und so vielleicht neue Mitglieder locken. Quartiersentwicklerin Judith Stallner konnte für diese Aktion den Graffitikünstler Leonard Esche aus Gütersloh gewinnen.

Nach dem erfolgreichen Kunstprojekt unter dem Motto „Jung und Alt“, Graffitisprayen mit Senioren und Grundschülern im Juni diesen Jahres, geht die Sprayaktion in Elverdissen nun also in die zweite Runde. Weitere Stromkästen werden zurzeit mit Elverdisser Jugendlichen gestaltet. Der erste für die Löschgruppe Elverdissen war der Auftakt.

Weitere Informationen: Quartiersentwicklerin Judith Stallner Tel.: 05221 189418 oder judith.stallner@herford.de

Quelle: Hansestadt Herford