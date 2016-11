Hansestadt Herford: Vorbild im Ehrenamt 2017

Pressemeldung vom 29. November 2016, 13:27 Uhr

Zum 10.Mal werden in Herford die „Vorbilder im Ehrenamt“ ausgezeichnet. In diesem Jahr sind es sieben Einzelpersonen und drei Gruppen. Ausgewählt wurden sie durch eine Jury. Neben dem Bürgermeister saßen Vertreter der Verwaltung und der Politik sowie Delegierte des Teams Emma (Ehrenamt macht Menschen aktiv) in diesem Gremium. Die neuen Vorbilder im Ehrenamt 2017 möchten wir in einem Festakt für ihr Engagement würdigen und laden die Presse dazu herzlich ein.

Montag, 5.Dezember 2016, Großer Sitzungssaal, 18 Uhr

Die Vorbilder stehen stellvertretend für das Engagement, das gut ein Drittel der Menschen ausübt und das aus den Kommunen nicht mehr wegzudenken ist. Sie liefern den sozialen Kitt, der das Leben einzelner und unserer Gemeinschaft zusammenhält. Die UN hat den 5.Dezember zum Tag des Ehrenamtes gemacht. Seit 1986 dient er als Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Quelle: Hansestadt Herford