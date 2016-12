Hattingen: Geringfügige Verschiebungen bei der Müllabfuhr

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 15:05 Uhr

Durch die Feiertage ergeben sich geringfügige Verschiebungen bei den Müllabfuhrterminen, die in der Abfall-Info 2016 bereits berücksichtigt sind. Am Montag, 26. Dezember 2016, ist der zweite Weihnachtstag und die Abfuhrtermine entfallen. Deshalb verschieben sich die Abfuhrtermine der Papier- und Restmülltonnen um jeweils einen Tag nach hinten.

Dienstag, 27. Dezember: Bezirk 5 (Winz Baak, Innenstadt teilweise)

Mittwoch, 28. Dezember: Bezirk 6 (Südstadt, Innenstadt teilweise)

Donnerstag, 29. Dezember: Bezirk 7 (Blankenstein, Holthausen teilweise, Innenstadt teilweise)

Freitag, 30. Dezember: Bezirk 8 (Innenstadt und Holthausen teilweise)

Am Montag, 2. Januar 2017 werden die Papier- und Restmülltonnen in Bezirk 1 (Niederwenigern) geleert. Bezirk 2, 3 und 4 folgen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

Die Tannenbäume werden in Bezirk 5 bis 8 in der Woche vom 9. bis 12. Januar 2017 abgeholt und in Bezirk 1 bis 4 vom 16 bis 19. Januar 2017.

Quelle: Stadt Hattingen