Hattingen: Geschichtenwerkstatt in der Stadtbibliothek

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 16:20 Uhr

Im Januar 2017 startet in der Stadtbibliothek eine Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche von 9 bis 14 Jahren. Angesprochen sind alle, die gerne mit Sprache spielen und Kreatives Schreiben „trainieren“ möchten. Die Werkstatt findet vom 13. Januar bis Mitte März freitags von 16.30 bis 18 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Angeleitet werden die jungen Schriftsteller von der Autorin und Schreibtrainerin Pia Helfferich aus Düsseldorf. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind möglich per Mail an bibliothek@hattingen.de oder auch unter der Telefonnummer (02324) 2043555. Die Schreibwerkstadt findet im Rahmen des Projektes „SchreibLand NRW“ statt.

Quelle: Stadt Hattingen