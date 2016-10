Hattingen: Halloweenspaß im Haus der Jugend

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:26 Uhr

Das Haus der Jugend lässt auch in diesem Jahr wieder Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zu einer Halloweenfeier ein. Gruselkeller, Horrorschminken und Gruseldisko sollen am Freitag, den 28. Oktober 2016 von 16 bis 18 Uhr den Kindern das Gruseln lehren. Neben Schlangenbowle und Ekelsnacks tanzen viele kleine Gespenster, Geister und Hexen zu Horrormusik. „Das Highlight des Nachmittags wird wohl wieder die Gruselkeller werden, vor der sich hoffentlich eine lange Schlange voller gespannter Monsterkinder bilden wird“, so Nadine Rosemeyer vom Haus der Jugen und kündigt an: „Nach der Tour durch den Gruselkeller können sich die Kinder beim Horrorschminken und vielen Vampirsüßigkeiten erholen. Alles in allem wird es für die Kinder eine riesen Monsterparty werden.“

Quelle: Hattingen – Presse- und Informationsbüro