Hattingen: Musikschule bietet zum zweiten Mal ein Schnupperangebot an

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 16:35 Uhr

„Wer noch ein gutes Weihnachtsgeschenk braucht, der kann Kultur verschenken“, sagt Peter Brand, Musikschulleiter der städtischen Musikschule. Zum zweiten Mal bietet die Musikschule kurz vor Weihnachten ein besonderes Schnupperangebot an, das sich auch zum Verschenken ideal eignet. Bei diesem Angebot kann unverbindlich in den Musikunterricht für Akustik-, E-Gitarre oder Blechblasinstrumente hineingeschnuppert werden. „Das Ziel für das nächste Jahr ist, noch mehr Instrumente im Rahmen des Schnupperangebotes anzubieten“, erklärt Peter Brand. Das Schnupperangebot umfasst sechs Termine à 30 Minuten Einzelunterricht, die im Zeitraum vom 4. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017 beziehungsweise vom 1. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2017 eingelöst werden können. Der Unterricht orientiert sich an den Unterrichtszeiten der allgemeinbildenden Schulen. Die Termine können flexibel mit der jeweiligen Lehrkraft abgestimmt werden. Der Preis für das Schnupperangebot beträgt 66 Euro. Um das Schnupperangebot als Geschenk noch attraktiver zu machen, hat der Förderverein der Musikschule einen Gutschein erstellt und mitfinanziert, den Interessierte zu Weihnachten verschenken können. Im vergangenen Jahr hat die Musikschule das Schnupperangebit zum ersten Mal angeboten und es wurde sehr gut angenommen. „Etwa 20 Personen haben das Schnupperangebot für Gitarrenunterricht genutzt und davon sind 70 Prozent im Anschluss in den regulären Unterricht gewechselt“, erzählt Peter Brand. Die Informationsflyer liegen ab der nächsten Woche bei Hattingen Marketing, der Stadtsparkasse und der Musikschule am Marktplatz 4 aus. Weitere Informationen gibt es auch online unter https://www.hattingen.de/musikschule oder Telefonisch unter (02324) 204 3511.

Quelle: Stadt Hattingen