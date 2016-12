Hattingen: Sportwoche zum Jahresausklang

Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 16:23 Uhr

Zum Jahresende veranstaltet das Haus der Jugend eine Woche rund um das Thema „Sport.“ Es wird unterschiedliche Bewegungsangebote geben, aber auch etwas um die grauen Zellen zu trainieren. Dazu gibt es sportliche Snacks und Getränke. Angesprochen sind mit der Sportwoche vom 3. Dezember bis zum 9. Dezember Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahre. Samstag, 3. Dezember 2016: Ausflug zum Lasertag Bochum. Brückstraße 44, Bochum. Teams treten gegeneinander an, um die Gegenspieler in der Arena per Infrarot-Strahl zu markieren. Die meisten Punkte gewinnen. An- und Abfahrt voraussichtlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Treffpunkt: 11.45 Uhr am Haus der Jugend. Beitrag: 1 Euro. Dienstag, 6.Dezember 2016: Skateboarden im Haus der Jugend. Abends werden noch Skater von Rollkultur e.V. vorbeischauen um Tipps und Tricks zu verraten. Mittwoch, 7. Dezember 2016: Ausflug in den Rätselraum in Bochum. Durch das Lösen von Denkaufgaben muss eine Bande von Drogendealern aufgespürt werden. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Haus der Jugend. Rückkehr gegen 21.45 Uhr. Beitrag: 1 Euro. Donnerstag, 8. Dezember 2016: Weihnachtliche Verabschiedung von Anne Wittkopp. Im Jugendbereich gibt es anschließend weihnachtliche Fitness-Smoothies. Freitag, 9. Dezember 2016: Denksport mit der wöchentlichen Deutschnachhilfe (14.30 bis 15.30 Uhr) Danach: Playstation und Filmabend: Fußball und Just Dance bis zum Abwinken. Für die Ausflüge kann man sich unter www.hattingen.de/hdj anmelden, im Haus der Jugend an der Bahnhofstraße oder per E-Mail. Nähere Informationen und Rückfragen sind täglich zwischen 14 und 21 Uhr im Haus der Jugend bei Nadine Rosemeyer unter (02324) 950846, bei Andreas Schmitt unter (02324) 950846 oder per E-mail an hdj@hattingen.de möglich.

Quelle: Stadt Hattingen