Hattingen: Tastschreiben mit kreativen Mitteln erlernen

Pressemeldung vom 27. Februar 2017, 16:31 Uhr

Der VHS-Kurs „Tastschreiben mit kreativen Methoden“ wendet sich an Personen mit keinen oder geringen Vorkenntnissen, die vorrangig zum Texterfassen, Mailen und Briefe schreiben Tastaturkenntnisse benötigen. Im Unterschied zu den herkömmlichen Kursen geht es hier nicht um das Erreichen einer vorgegebenen Schreibgeschwindigkeit, sondern vor allem um das „blinde“ Erlernen der Tastatur. Unter Zuhilfenahme von neuartigen Methoden, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Lern- und Gehirnforschung beruhen, kann dieses Ziel in wenigen Stunden erreicht werden.

Das verbindliche Lehrwerk ist im Entgelt von 60 Euro enthalten. Der Kurs unter der Leitung der VHS-Dozentin Ursula Wülfing findet an fünf Terminen jeweils dienstags von 16 bis 18.15 Uhr statt und beginnt am 7. März im EDV-Raum in der Gerhart-Hauptmann Str. 1, Grundschule Erik-Nölting. Anmeldungen sind möglich bei der VHS-Geschäftsstelle unter (02324) 204 3511, -3512 oder -3513.

Quelle: Stadt Hattingen