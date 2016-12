Hattingen: Wochenmärkte finden wie gewohnt statt

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 14:06 Uhr

Auch an den Feiertagen findet der Wochenmarkt in Hattingen wie gewohnt statt. Sowohl am 24. Dezember 2016 als auch am 31. Dezember 2016 lädt der Wochenmarkt von 7.30 Uhr bis 12 Uhr in Hattingen-Mitte zum Einkaufen ein.

Auch die Wochenmärkte dienstags in Hattingen-Mitte und freitags in Hattingen-Welper finden wie gewohnt statt.

Quelle: Stadt Hattingen