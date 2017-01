Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 12:29 Uhr

Sie ist klein, man spürt sie nicht, meistens sind wir uns ihrer Existenz gar nicht bewusst. Und doch hat ist die kleine Schilddrüse eine große Wirkung auf unseren Organismus. Das schmetterlingsförmige Organ im Hals steuert diverse hormonelle Abläufe in unserem Körper, sein Wachstum und die Funktion vieler Organe. Sogar die seelische Verfassung wird wesentlich von der Schilddrüse beeinflusst. Dr. med. Klaus Friedhoff, der neue Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie an der HELIOS Klinik Attendorn und ausgewiesener Experte für endokrine, also Schilddrüsen-Chirurgie, informiert in seinem Vortrag am 18. Januar 2017 um 16 Uhr im Großen Saal der HELIOS Klinik, Hohler Weg 9, 57439 Attendorn über die möglichen Symptome einer erkrankten Schilddrüse, die modernen Diagose- und Behandlungsmöglichkeiten und gibt Auskunft, wann eine operative Behandlung notwendig und sinnvoll ist. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos und bietet die Möglichkeit, fachliche Fragen zu stellen.

Quelle: HELIOS Klinik Attendorn