Hemer: Hemeraner Weihnacht 2016 vom 2. Bis 4. Dezember

Pressemeldung vom 29. November 2016, 12:51 Uhr

Ein buntes Programm für die ganze Familie hat das städtische Kulturbüro gemeinsam mit den Sponsoren (Wirtschaftsinitiative Hemer, Verkehrsverein Hemer, Sparkasse Märkisches Sauerland, Lobbe, Sauerlandpark) für die Hemeraner Weihnacht 2016 ausgearbeitet. Vom 2. bis 4. Dezember laden rund 20 Hütten und Stände in heimeliger Atmosphäre zum Verweilen im Advent ein, während am verkaufsoffenen Sonntag, 4. Dezember, auch nach Herzenslust „geshoppt“ werden kann. Nicht mehr fehlen dürfen natürlich die 30 Kubikmeter Holzhackschnitzel, die auf dem Weihnachtsmarkt verteilt werden, und die Umrahmung durch 50 Weihnachtstannen. Besonders für Kinder dürfte sich ein Besuch der Hemeraner Weihnacht lohnen: Zum Lichterumzug am Freitag, 2. Dezember, um 17 Uhr mit Illumination im Friedenspark lädt Nikolaus Emil ein. An 150 teilnehmende Kinder werden Weihnachtstüten mit Lichtern und weiteren Leckereien ausgegeben. Anschließend erhalten die Kinder an der Bühne zur Eröffnung der Hemeraner Weihnacht einen Stutenkerl. „Max und das Licht der Freundschaft“ wird am Samstag, 3. Dezember, um 16.30 Uhr aufgeführt. Dabei lädt Max, der kleine Dino, zum Mitmachen ein und ist ein großer Spaß für alle kleinen und großen Zuschauer. Um 18 Uhr ertönt Akustik-Rock-Pop-Cover mit „Auf anderen Wegen“ auf der Bühne am Neuen Markt. Die beliebte Aktion „Strahlende Kinderaugen“ des Lions-Club mit der Wirtschaftsinitiative beginnt am Sonntag, 4. Dezember, um 15 Uhr auf der Bühne.

Programm Freitag, 2.12.16 15.00 Uhr Beginn des Weihnachtsmarktes 16.30 Uhr Mitsingprogramm der städtischen Kita Haus Kunterbunt und dem Zaubergarten 17.00 Uhr Lichterumzug mit dem Nikolaus Emil und Ilumination im Friedenspark (Start an der Bühne Am Neuen Markt) 18.00 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den Bürgermeister Verteilen der Stutenkerle an der Bühne am „Neuen Markt“ 18.30 Uhr CVJM Posaunenchor Hemer Samstag, 3.12.16 11.00 Uhr Beginn des Weihnachtsmarktes 14.00 Uhr MGV Concordia Westig 15.00 Uhr Duo Stang 16.30 Uhr MAX und das Licht der Freundschaft 18.00 Uhr Auf Anderen Wegen Akustik-Rock-Pop-Cover Sonntag, 4.12.16 11.00 Uhr Beginn des Weihnachtsmarktes 11.00 bis Mit der Dampflok durch die Innenstadt 17.00 Uhr 14.00 Uhr MGV Brockhausen 15.00 Uhr Aktion strahlende Kinderaugen Lions-Club mit der Wirtschaftsinitiative Hemer 15.45 Uhr Ballettschule am Sauerlandpark 16.30 Uhr Weihnachtlicher Blasmusik mit dem Orchestervereins Hemer

Thorsten Kremer präsentiert „MAX der kleine Dino“

Weihnachts-Tournee 2016: „MAX und das Licht der Freundschaft“

Sänger, Autor und Schauspieler Thorsten Kremer präsentiert die von ihm erfundene Kinderbuchfigur MAX der kleine Dino auch auf der aktuellen Weihnachtstour 2016 getreu dem Motto „Bewegungshits für Kids“.

MAX der kleine Dino lädt zum Mitmachen ein und ist ein großer Spaß für alle kleinen und großen Zuschauer. Nach den Konzerten finden die beliebten Autogrammstunden mit Fototermin statt.

Thorsten Kremer zählt mit jährlich über 140 Familienkonzerten zu einem der erfolgreichsten Kinderliedermacher.

Nach der erfolgreichen Sommertour mit mehr als 100.000 Zuschauern, hat sich Thorsten Kremer für die Weihnachtstour wieder einiges einfallen lassen. Es geht um die Freundschaft, das Licht und die Vorfreude auf Weihnachten. Eine helle Lichtkugel verändert auf der Bühne wie durch Zauberhand die Farbe und wird durch die Berührung von MAX und Thorsten zu einem roten Lichtball – eben dem Licht der Freundschaft. Spätestens wenn im Finale alle Zuschauer gemeinsam den Klassiker „Stille Nacht…“ singen, es auf der Bühne schneit und tausende Lichtsterne funkeln findet die Show ihren emotionalen Höhepunkt.

Quelle: Stadt Hemer