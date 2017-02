Hemer: Internationaler Tag der Muttersprache

Pressemeldung vom 10. Februar 2017, 13:51 Uhr

Anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache gestaltet die Kindertageseinrichtung „Die Bärenbande“ am Dienstag, 21. Februar, von 10 bis 12 Uhr einen bunten Vormittag rund um das Thema „Sprache“. In diesem Zuge wird an der Berliner Straße um 11 Uhr die Plakette aus dem Bundesprogramm „Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ feierlich durch Bürgermeister Michael Heilmann enthüllt. „Vielfalt und Verschiedenheit gehören zum Alltag der Kindertageseinrichtung“ sagt Sprach-Fachkraft Manuela Schneider, „so konnten wir bereits in der Vergangenheit Mütter begeistern, den Kindern in ihrer Muttersprache vorzulesen.“ Das soll natürlich auch an diesem Tag ein Programmpunkt für die Kinder sein. Ebenfalls präsentieren sich die Stadtbücherei mit einem Bilderbuchkino sowie die Kinder selbst mit Tänzen und Liedern. In den Gruppen werden Sprach- und Sprechspiele aller Art gespielt. Abgerundet wird der Tag mit einem Internationalen Fingerfood-Büffet.

Quelle: Stadt Hemer