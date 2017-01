Hemer: Noch freie Plätze in der „Musikkiste“

Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 11:30 Uhr

Ab Mittwoch, 1. Februar, bietet die Musikschule einen Kurs für Kinder ab eineinhalb Jahren mit Eltern oder Großeltern an Die Musikschule der Stadt Hemer bietet Musikkurse unter dem Motto „Die Musikkiste“ unter der Leitung von Dana Beckmann für Eltern und Kinder ab eineinhalb Jahren bis 3 Jahren zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern an. Mit Liedern, Tänzen und dem Musizieren auf elementaren Musikinstrumenten werden die Kinder spielerisch und fantasievoll an eine musikalische Welt herangeführt, Eltern zahlreiche Anregungen gegeben sowie die Eltern-Kind-Beziehung vertieft. Auch Großeltern oder andere Bezugspersonen sind als Begleiter herzlich willkommen. Kurstermin ist immer mittwochs um 16.15 Uhr im Erdgeschoss, Raum 16/17 der Musikschule Hemer am Nelkenweg 5. Die Kosten für den Kurs mit sechs Unterrichts-Stunden á 45 Minuten betragen einmalig 25 Euro. Weitere Information sind im Sekretariat bei Nicole Reinecke (Tel. 02372/551-741; E-Mail: n.reinecke@hemer.de) montags bis donnerstags zwischen 9 bis 13 Uhr erhältlich. Dort oder direkt beim Kurstermin ist selbstverständlich auch eine Anmeldung möglich.

Quelle: Stadt Hemer