Hemer: Vereine wollen „Markt der Möglichkeiten“ neu auflegen

Pressemeldung vom 28. November 2016, 14:33 Uhr

Positive Resonanz und Stimmung bei Kulturkonferenz – Gesamtstädtischer Veranstaltungskalender soll realisiert werden Das Hemeraner Vereinsleben weiter zu stärken und die Gemeinschaften noch intensiver in das kulturelle Leben der Stadt zu integrieren, das sind die wesentlichen Ziele, die die Mitglieder des Kulturausschusses im Rahmen einer nach zehn Jahren neu aufgelegten Kulturkonferenz verfolgen. Dem politischen Auftrag an die Verwaltung kam Bürgermeister Michael Heilmann gerne nach und durfte am Dienstagabend (15. November) rund 60 Vereinsvertretungen vielen Mitgliedern des Kulturausschusses im Alten Casino am Sauerlandpark begrüßen. Was folgte, war ein offener und ehrlicher Dialog. „Es herrschte eine rundum konstruktive Zusammenarbeit“, resümiert Heilmann, „und am Ende haben wir auch schon erste Ergebnisse festhalten und gemeinsame Ziele festlegen können.“ Das sind zum einen ein gesamtstädtischer Veranstaltungskalender auf der städtischen Homepage und die Überlegung, den „Markt der Möglichkeiten“ wieder zu beleben.

Die Resonanz – rund die Hälfte aller Eingeladenen hatte den Weg ins Alte Casino angetreten – war überraschend positiv, die Stimmung dementsprechend auch. So ging es bei der Kulturkonferenz sehr schnell ans „Eingemachte“. Auf positives Echo stieß gleich zu Beginn die von der Verwaltung entwickelte und mit der Politik abgestimmte Konzeption, einen gemeinsamen Veranstaltungskalender mit Terminen zu füllen. Dieser soll die Interessen und Events aller Hemeraner Vereine und Institutionen, der Stadt mit Musikschule, Bücherei, Jugendzentrum, dem Sauerlandpark und der Wirtschaftsinitiative spiegeln – vom heimeligen Wichtelmarkt bis zum Open-Air-Konzert mit 9.000 Fans. „Natürlich kann man Terminüberschneidungen nicht immer verhindern“, weiß Hemers Erster Beigeordneter und Kulturdezernent Dr. Bernd Schulte, „doch wollen wir mit einer tagesaktuellen Datenbank Terminschwierigkeiten für Veranstalter verringern, die Planbarkeit von Veranstaltungen vor allem für Vereine erleichtern und jedem Bürger die Möglichkeit bieten, sich frühzeitig über Veranstaltungen vor seiner Haustür zu informieren.“

Der Veranstaltungskalender auf der Homepage der Stadt Hemer stellt dafür eine gute Basis dar. „Ganz klar, den wollen wir dafür nutzen, müssen diesen aber in seinen Funktionalitäten ausbauen“, hat Kulturbüroleiter Martin Hofmann Verbesserungspotenzial erkannt. Ihm schweben weitere Filterungsmöglichkeiten bei der Ausgabe von Veranstaltungen anhand verschiedener Suchparameter vor. Und auch eine Exportfunktion in allen möglichen Formaten – vom Ausdruck am heimischen Schreibtisch oder der Synchronisierung mit den persönlichen Smartphonekalendern – soll realisiert werden. Dr. Schulte: „Die städtische Internetredaktion arbeitet bereits an der Umsetzung und entwickelt weitere Ideen.“ Das könne natürlich nicht von heute auf morgen umgesetzt werden, aber der aktuelle Kalender biete bereits eine nutzbare und nützliche Plattform. Bürgermeister und Kulturdezernent bitten daher alle Veranstalter im Sinne eines unmittelbaren Projektbeginns: „Nutzen Sie jetzt schon den Kalender und tragen Sie Ihre Veranstaltungen auf hemer.de ein.“

Auftauchen könnte in diesem neuen gesamtstädtischen Jahreskalender zukünftig wieder der „Markt der Möglichkeiten“. Das Konzept „Vereine und Unternehmen stellen sich in der Innenstadt vor“ wurde bis 2007 sehr erfolgreich umgesetzt. Es folgte die Landesgartenschau, andere Innenstadtfeste, so dass der „Markt der Möglichkeiten“ nicht zuletzt aus schwindenden personellen Ressourcen der Stadt Hemer nicht mehr veranstaltet wurde. Dass diese Veranstaltung jedoch nicht aus den Köpfen der Hemeraner verschwunden ist, zeigt, dass ihr Inhalt sehr wertvoll war und bei einer Interessensabfrage in der Konferenz gleich 17 Vereine ihre Teilnahme spontan zugesagt haben. Aber nicht nur das: Die Veranstaltung ist derartig attraktiv im Gedächtnis geblieben, dass sechs Vertreter bei der Organisation und Durchführung ihre ehrenamtliche Unterstützung in Aussicht gestellt haben. Daraufhin wurde bereits die Tagesordnung für den Kulturausschuss am Dienstag, 29. November, um die Tagesordnungspunkte „Bericht zur Kulturkonferenz“ und „Konzeption Markt der Möglichkeiten“ erweitert.

Quelle: Stadt Hemer