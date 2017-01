Hemer: Weihnachtsbäume werden am 16./17. Januar abgeholt

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 09:58 Uhr

Die kostenlose Abfuhr der Weihnachtsbäume bietet die Stadt Hemer natürlich auch in diesem Jahr wieder an. Diese werden am Montag, 16. Januar, sowie am Dienstag, 17. Januar, im gesamten Hemeraner Stadtgebiet abgeholt. Die Stadt Hemer bittet darum, die Weihnachtsbäume (ohne Baumschmuck oder Lametta) bis Montag, 16. Januar, 6 Uhr, deutlich sichtbar an der Straße zu platzieren. Sofern einige Bäume liegen bleiben sollten, bittet die Stadt Hemer darum, sich unter den Telefonnummern 02372/551-172 oder -173 zu melden.

Quelle: Stadt Hemer