Hennef: Handyparken in Hennef

Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 15:58 Uhr

Seit mehr als zwei Jahren bietet die Stadt Hennef Autofahrern die Möglichkeit, Parkgebühren bargeldlos per Mobiltelefon zu entrichten. Diesen Service gibt es auch weiterhin, allerdings von einem anderen Anbieter. Denn der vorherige Anbieter Mobile City gehört seit August 2016 zur Easy Park GmbH. Änderungen ab dem 6. Dezember Registrierte Kunden können neben dem Lastschriftverfahren künftig auch per Kreditkarte oder mit dem Online-Bezahldienst PayPal zahlen. Wer eine Lastschrift nutzt, braucht kein Prepaid-Konto mehr, sondern bezahlt einfach nach dem Parken durch monatliche Abbuchung. Firmenkunden erhalten auf Wunsch eine Monatsrechnung. Kunden ohne Registrierung begleichen ihren Parkvorgang weiterhin über die Telefonrechnung (beim SMS-Parken) oder über ein bestehendes PayPal-Konto. Kunden, die noch ein Guthaben bei Mobile City haben, können dieses selbstverständlich aufbrauchen, die Guthaben-Konten werden automatisch an EasyPark übertragen.

Neben dem Parken per SMS und Anruf gibt es nun auch eine App. Für eine einfache Umstellung erhalten alle registrierten Mobile-City-Kunden einen Link zum direkten App-Download. Einfach die App auf das Smartphone laden, eine Bezahlmethode auswählen und den Parkvorgang mit einem Fingertipp starten, beenden oder verlängern. So zahlen Autofahrer nur die Parkzeit, die sie wirklich brauchen und müssen nicht eilig zurück zum Wagen. Auch Überbezahlung und Strafzettel lassen sich so komplett vermeiden. Das kann die App außerdem: Mit der Kartenfunktion können sich die Nutzer ihre Parkzone anzeigen lassen, und der Gang zum Parkscheinautomaten entfällt. Der Nutzer braucht kein Kennzeichen mehr einzutippen, sondern wählt einfach eines der abgespeicherten Fahrzeuge aus. 15 Minuten vor Ablauf des digitalen Parkscheins meldet sich die App per Push-Nachricht oder SMS-Reminder.

Die App warnt, falls das Auto vom Parkplatz gefahren wird, aber der Parkvorgang noch läuft. Die App listet alle Parkvorgänge auf. Für jede Transaktion gibt es eine digitale Quittung. Der Nutzer kann bequem zwischen privaten und geschäftlichen Kundenkonten wechseln – sehr praktisch, falls man auch beruflich mit dem Auto unterwegs ist. Woher weiß der Kontrolleur, wer einen digitalen Parkschein hat?

Die Kontrolleure prüfen in einer Datenbank, für welche Autos aktuell die Parkzeit bezahlt wird. Eine EasyPark-Vignette als Hinweis an der Windschutzscheibe ist in Hennef nicht nötig, aber nützlich: Falls ab und zu in anderen Städten geparkt wird, in denen diese erforderlich ist. Wer sich bei EasyPark anmeldet, bekommt automatisch eine Vignette zugesandt. Auch das Ausdrucken ist möglich: http://easypark.de/support/vignette.

Handyparken mit EasyPark auf einen Blick Bargeldlos: Viele Bezahlmöglichkeiten – registriert und nicht registriert. Komfortabel: Bequem im Auto, beim Arzt oder Einkaufen Parkvorgänge starten, stoppen und verlängern. Am Ende des Monats gibt es eine Sammelrechnung. Sparsam: Es wird nur die geparkte Zeit abgerechnet. Strafzettel können durch einfaches Verlängern auch aus der Ferne vermieden werden. (Die örtliche Höchstparkdauer gilt dennoch.) Vielseitig: EasyPark funktioniert nicht nur in den öffentlichen Parkzonen von Hennef, sondern in mehr als 70 weiteren deutschen Städten, unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln (Übersicht: http://easypark.de/wie-es-funktioniert/wo-funktioniert-easypark/). Verfügbarkeit in acht weiteren europäischen Ländern: Österreich, Italien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Frankreich und Spanien. Allein in Italien können die EasyPark-Kunden den Service in mehr als 100 Städten nutzen. Auch der Urlaub in Skandinavien wird noch entspannter. Dort funktioniert EasyPark bereits heute flächendeckend.

Weitere Infos gibt es im Internet: zur App unter: http://youtu.be/lXkS6gXJE80, zu EasyPark Deutschland unter: http://easypark.de und zu EasyPark International unter: http://easyparkgroup.com.

Der Betreiber Easy Park In 500 Städten in zehn Ländern (Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Frankreich, Australien) hilft EasyPark Autofahrern, Parkplätze zu finden und zu bezahlen. Mit ausgereifter Technologie und intelligenter Datenauswertung vernetzt EasyPark Smart Cities und ermöglicht, den Verkehr zu leiten, Innenstädte zugänglicher zu machen und die Kosten für Parkvorgänge zu reduzieren. Weitere Infos gibt es im Internet unter. www.easypark.de und www.easyparkgroup.com.

Quelle: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Hennef