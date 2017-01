Herzogenrath: Beliebte Kindertheaterreihe wird auch in 2017 fortgesetzt

Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 10:18 Uhr

Der Kulturverein PEPERONI e.V. stellt in Kooperation mit dem städtischen Jugendamt Herzogenrath die neue Kindertheaterreihe für die kommende Spielzeit vor. Für das Jahr 2017 sind wiederum sieben Veranstaltungen vorgesehen, die sich an Familien mit Kindern im Alter ab 4 Jahre richten. Das Stück “ Gute Nacht, Gorilla“ ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Alle Veranstaltungen der Reihe finden jeweils Samstag in Herzogenrath-Merkstein im Forum der Europaschule -städtische Gesamtschule – am Langenpfahl 8, um 16.00 Uhr, statt.

Das Veranstaltungsteam hat nach Sichtung mehrerer Angebote und Vorberatungen wieder ein abwechslungsreiches Programm im Spannungsfeld von Schauspiel, Figurentheater, Musik, Clownerie und Mitmachaktionen zusammengestellt, welches nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie präsentiert wird.

Los geht’s am Samstag, 28.01.2017 mit dem Theaterstück „Poly Popcorn – Zirkuskind – ein schwindelfreies Artistenabenteuer“ präsentiert von Beatrice Hutter aus Burgschwalbach. Die weiteren Veranstaltungen des Theaterabos finden statt: am 25.02.2017: „Anders ist Normal“ / Theater Don Kidschote aus Münster

am 29:04:2017: „Gute Nacht, Gorilla“ / Theater Mär aus Hamburg am 24.06.2017: „Dick und Doof“ / Theater „Kreuz und Quer“ und „Tom Teuer“ aus Duisburg am 16.09.2017: „Fiete Anders“ / Figurentheater Marmelock aus Hannover am 14.10.2017: „Die kleine Hexe“ / Theater Lúna aus Beulich und am 02.12.2017: „Der Weihnachtstraum des Tannenbaums“ / Theater Die Mimosen aus Düren.

Das Familien-Abo umfasst alle Veranstaltungen für bis zu 5 Personen und kostet 42,50 Euro; ein Einzel-Abo 19,50 Euro. Alle Veranstaltungen können selbstverständlich auch einzeln besucht werden. Der Eintrittspreis an der Tageskasse beträgt 4,00 Euro pro Person. Für die Spielreihe 2017 sind noch einige Abos verfügbar. Nähere Informationen oder Reservierungen unter 02406-83531 oder Ute.Piel@Herzogenrath.de

In diesem Zusammenhang weisen wir auch gerne noch darauf hin, dass die Spielreihe jeweils am Freitag vor der Veranstaltung in Herzogenrath auch in Baesweiler aufgeführt wird. Spielort für Baesweiler: Saal im Kulturzentrum der Burg Baesweiler, Burgstraße 16, 52499 Baesweiler, jeweils um 16.30 Uhr. Ansprechpartnerin für Baesweiler: Frau Claudia Vaaßen vom Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung der StädteRegion Aachen – Tel.: 0241/5198-2556 oder Claudia.Vaassen@staedteregion-aachen.de . Fax: 0241/51988-2556

Quelle: Stadt Herzogenrath