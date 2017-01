Herzogenrath: Einladung zum ökumenischen Gottesdienst „Du deckst mir den Tisch“

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:29 Uhr

Am Donnerstag, dem 9. Februar um 14.30 Uhr im Lukas-Gemeindezentrum in Herzogenrath-Kohlscheid, Lutherstr. 10, findet zum zweiten Mal ein ökumenischer Gottesdienst statt, der sich besonders an Menschen mit und ohne Demenz wendet.

Unter dem Gottesdienst-Thema „Du deckst mir den Tisch“ laden die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, AWO, Lokale Allianz für Demenz, Alzheimer Gesellschaft und die Stadt Herzogenrath Betroffene, Angehörige und Interessierte ein. Im Anschluss besteht die Gelegenheit zum Austausch bei Kaffee und Gebäck.

Quelle: Stadt Herzogenrath