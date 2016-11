Herzogenrath: Lokale Allianz für Menschen mit Demenz in Herzogenrath besteht weiter

Pressemeldung vom 17. November 2016, 13:21 Uhr

Passende Angebote und ein funktionierendes Unterstützungs-Netzwerk sind für Menschen mit Demenz und deren Angehörige hilfreich und wichtig. Der AWO Kreisverband Aachen-Land e. V. hat im September 2014 zusammen mit der Stadt Herzogenrath und weiteren 18 kooperierenden Institutionen die „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz in Herzogenrath“ ins Leben gerufen. Auch nach der Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden durch das Projekt ins Leben gerufene Angebote von unterschiedlichen Akteuren weitergeführt.

Runder Tisch Demenz in Herzogenrath So dient beispielsweise der „Runde Tisch Demenz“ als Möglichkeit, allen Interessierten in Herzogenrath regelmäßigen Austausch zu ermöglichen, Angebote vor Ort zu vernetzen und Ideen für die weitere Gestaltung von Angeboten zu entwickeln. Die Treffen wurden von der Lokalen Allianz initiiert. Im Verlauf des Projekts hat es bereits vier Runde Tische mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten gegeben. Die Bürgerstiftung Herzogenrath ermöglicht durch Ihre Unterstützung weitere „Runde Tische“. Der nächste Termin ist für Februar 2017 geplant.

Informationsmaterial in der Stadtbücherei Ebenfalls mit Hilfe der Bürgerstiftung Herzogenrath konnte im Rahmen der Lokalen Allianz in der Stadtbücherei Herzogenrath der Medienbestand zum Thema Demenz erweitert werden. Das inzwischen große Angebot ermöglicht hilfeiche und bunt gemischte Informationen für alle Interessierten rund um das Thema. Auch Anregungen zur Beschäftigung mit Menschen mit Demenz stehen hier zur Verfügung.

Schulungen zum Thema Demenz In der zweijährigen Projektlaufzeit war es möglich, bei relevanten Zielgruppen Wissen zum Thema Demenz und zum Umgang mit den betroffenen Menschen zu vermitteln. So wurden im Projektverlauf MitarbeiterInnen der Stadt Herzogenrath, ÜbungsleiterInnen aus unterschiedlichen Sportvereinen, Ehrenamtliche in der Seniorenarbeit und Mitarbeitende aus Arztpraxen und Apotheken im Umgang mit Menschen mit Demenz geschult. Sollte es zukünftig bei weiteren Gruppen Bedarf und Interesse an (kostenfreien!) Schulungen zum Thema Demenz geben, können diese bei der Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V. angemeldet werden!

Kaffeenachmittag für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen Seit August 2015 trifft sich einmal monatlich eine offene Gruppe von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zum gemütlichen Kaffeenachmittag. Diese Treffen finden weiterhin regelmäßig jeden 1. Sonntag im Monat von 15.00 – 17:00 Uhr im Besucherzentrum Grube-Adolf-Park in der Floeßer Straße statt. Beim Kaffeenachmittag geht es darum, in der Gruppe eine schöne Zeit bei Kaffee und Kuchen, eventuell auch mit einem gemeinsamen Spaziergang zu verbringen. Termine sind unter www.alzheimergesellschaft-aachen.de zu finden.

Tanznachmittage für Menschen mit und ohne Demenz Mit Unterstützung von Ehrenamtlichen der Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V. und des RegioSportBundes Aachen e.V. konnten während der Projektlaufzeit zwei Tanznachmittage für Menschen mit und ohne Demenz im Soziokulturellen Zentrum Klösterchen angeboten werden. Dieses Angebot wird in Trägerschaft des RegioSportBundes Aachen e.V., der Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V. und des Tanzstudios Intakt weitergeführt. Der nächste Tanznachmittag findet am 22. Januar 2017, 15:00 – 17:00 Uhr im Soziokulturellem Zentrum „Klösterchen“ statt.

Gottesdienste für Menschen mit und ohne Demenz Durch die Initiative einiger Akteure der Lokalen Allianz hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die zweimal jährlich Gottesdienste für Menschen mit und ohne Demenz organisiert und anbietet. Der erste Gottesdienst mit dem Thema „Alt werden wie ein Baum“ fand bereits im September 2016 in der Kirche Herz-Jesu statt. Weitere Gottesdienste in 2017 sind angedacht.

Quelle: Stadt Herzogenrath