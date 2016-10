Herzogenrath: PEPERONI-Kindertheater

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:21 Uhr

Am Samstag, den 29.10.2016 lädt das Theater Phosphor aus Aachen zu „Schnickschnack und Schnuck auf der Suche nach der Liebe“ – einer Geschichte vom Erkennen und Anerkennen gegensätzlicher Temperamente und Fähigkeiten ein. Herr Schnuck und seine Assistentin Schnickschnack haben eine neue Berufung gefunden: Als frischgebackene Detektive haben sie gerade ihr neues Büro bezogen. Und der erste Auftrag lässt nicht lange auf sich warten. Vielleicht ist es ein Missverständnis, vielleicht hat Schnickschnack einfach wieder mal Verwirrung gestiftet, aber Herr Schnuck ist wild entschlossen – die Liebe ist verschwunden und muss wiedergefunden werden. So beginnt eine turbulente Jagd und eine phantastische Reise rund um den Globus. Dabei erweisen sich die verdattert-patente Schnickschnack und der organisiert-hilflose Herr Schnuck immer wieder als virtuoses Gegensatzpaar. Vielleicht sind sie nicht nur das perfekte Clownspaar, sondern müssen auch die Liebe in gar nicht so weiter Ferne suchen?

Jörg Isermeyer hat ein (Clowns-)Stück geschrieben, das den Spaß eines Clownsduos mit der Geschichte vom Erkennen und Anerkennen gegensätzlicher Temperamente und Fähigkeiten verbindet.

Für Kinder ab 4 Jahren. Dauer: ca. 50 Minuten.

Die Aufführung findet im Forum der Europaschule – städt. Gesamtschule, Am Langenpfahl 8, 52134 Herzogenrath, statt. Spielbeginn ist um 16.00 Uhr.

Derzeit sind noch Tageskarten erhältlich. Kartenwünsche können bei Julia Bleilevens vom Stadtjugendamt Herzogenrath unter der Tel.-Nr.: 0177-3830007 oder per Mail an Mobile-Jugendarbeit@Herzogenrath.de erfolgen.

Quelle: Stadt Herzogenrath