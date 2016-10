Herzogenrath: Seminarankündigung: Fördermöglichkeiten für Europaprojekte und internationale Begegnungen

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 13:25 Uhr

Das Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V. (IPZ) veranstaltet seit über 30 Jahren Veranstaltungen zu den Themen der internationalen Europa- und Partnerschaftsarbeit. Für die Planung und Vorbereitung von Projekte insbesondere in den Jahren 2017 und 2018 veranstaltet das IPZ in Kooperation mit der Stadt Herzogenrath ein Seminar Ende Oktober im Rathaus Herzogenrath.

Neben den offiziellen kommunal geführten Partnerschaften mit in- und ausländischen Städten oder Gemeinden, existiert eine Vielzahl von Partnerschaften durch die Einbindung von Partnerschaftsvereinen sowie Schulen oder Musik- und Sportvereine. Die Kosten dieser internationalen Verbindungen sind kaum von den Beteiligten allein finanziell zu tragen.

Daher hat es sich das IPZ zur Aufgabe gemacht, in Seminaren, wie am 27. Oktober in der Stadtverwaltung der Stadt Herzogenrath, über die aktuellen Fördermöglichkeiten für internationale Begegnungen und Projekte von Vereinen, Jugendgruppen, Kirchen, Verbänden und Schulen zu informieren.

Doch im Rahmen der IPZ-Veranstaltungen geht es nicht nur um das Geld. So werden auch Informationen über die Planung und Durchführung solcher Projekte gegeben. Zeit für den Erfahrungsaustausch ist ebenfalls eingeplant.

Das Seminar findet statt am Donnerstag, den 27. Oktober um 10.00 Uhr (bis 16.00 Uhr) im Rathaus der Stadt Herzogenrath (Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath).

Informationen über die kostenpflichtige Tagung erhalten Interessenten bei der Stadt Herzogenrath (Bereichsleiter Schule, Sport und Kultur: Josef Poqué, josef.poque@herzogenrath.de) oder beim IPZ e.V. (www.ipz-europa.de oder per Email info@ipz-europa.de).

Quelle: Stadt Herzogenrath