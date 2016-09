Herzogenrath: Stadt Herzogenrath warnt vor betrügerischen Anschreiben

Pressemeldung vom 16. September 2016, 11:15 Uhr

Unter einem nicht existenten Kopfbogen der Gemeindeverwaltung Kohlscheid mit Sitz am Rathausplatz 1 in Herzogenrath schreibt derzeit ein noch Unbekannter Herzogenrather Bürgerinnen und Bürger an. Unter dem Namen „Paul, Freiherr von Schmitz“ und dem frei erfundenen Titel als stellvertretender Bezirksbürgermeister von Kohlscheid verfasst er Briefe höchst seltsamen und wirren Inhaltes an die Empfänger. Mit der Wahl des Briefkopfes und der Verwendung des alten Kohlscheider Wappens will der Verfasser des Briefes dem Inhalt einen offiziellen Charakter verleihen.

Die Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um keine legitimierten behördlichen Anschreiben handelt, sondern diese in betrügerischer Absicht verfasst worden sind und es sich um einen schlechten Scherz handelt.

Quelle: Stadt Herzogenrath