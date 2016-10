Herzogenrath: „Wohnung sichern, aufmerksam sein, Polizei via 110 rufen.“

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 11:00 Uhr

Am 24. Oktober macht die Polizei im Herzogenrather Rathausfoyer, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath, Station und lädt alle Interessierten ab 10 Uhr bis ca. 15.00 Uhr zu einer kostenlosen Information ein. Der Info-Stand wird im Eingangsbereich des Rathausfoyers eingerichtet.

Mit der Aktionswoche will die Polizei die Bürgerinnen und Bürger animieren, ihre vielfältigen Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen und die Hemmschwelle, bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei unter 110 zu informieren, absenken. Die Polizei ist an insgesamt fünf Tagen mit einem Info-Stand in der Stadt und der Städteregion Aachen präsent.

Termine: ·

Rathaus Herzogenrath, am Montag, 24.10.2016, ab 10:00 – 15:00 Uhr ·

Volks-und Raiffeisenbank Eschweiler, am Dienstag, 25.10.2016, ab 10:00 – 15:00 Uhr ·

Rathaus Würselen, am Mittwoch, 26.10.2016, ab 10:00 – 15:00 Uhr ·

Verbraucherzentrale Alsdorf, Donnerstag, 27.10.2016, ab 10:00 – 15:00 Uhr ·

Verbraucherzentrale Aachen, Freitag, 28.10.2016, ab 10:00 – 15:00 Uhr

Quelle: Stadt Herzogenrath