Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:49 Uhr

Zum 11. Mal startet am 29.10.2016 ab 19.00 Uhr die Herzogenrather Kulturnacht „Zeitenwende“. Mit drei Veranstaltungen an 3 Kulturstätten in Herzogenrath kommen die Zuschauer in den Genuss geballter Kultur in unterschiedlicher Form. Gestartet wird um 19.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Burg Rode. Das neue Programm von Komponist, Kabarettist und Autor Felix Janosa („Ritter Rost“) heißt „Giftschrank – Alles muss raus!“ und ist sowohl virtuoses Tastenkabarett als auch humorvoller Umgang mit den Klippen des Lebens als Ü50er. Egal ob er APO-Omas, Bratwurst-Tätowierungen, böse Delfine, die Abgründe des Internets oder das periodische System der chemischen Elemente besingt: Respektlose Lieder und schwarzer Humor in bester Georg-Kreisler-Manier garantieren einen kurzweiligen wie tiefgründigen Blick in den Stress der „Sandwich-Generation“ – noch hockt ihr der Nachwuchs feixend auf der Brieftasche, schon rufen die morschen Eltern nach Rundum-Betreuung. Werden auch Sie „Zeugen Janosas“. Um 20.45 Uhr stoppt die Kulturreise im soziokulturellen Zentrum Klösterchen und bietet hier einen kulinarischen Genuss aus dem Dorv Imbiss an. Gut gestärkt startet der der US-Singer/Songwriter und Frontmann der Countryformation „Silverhands“ Mikel McDermott sein Programm. Er beschreibt in seinen Songs mit brüchiger Stimme und augenzwinkernden Humor das einfache Landleben, die Komplikationen der Liebe und zerbrochene Beziehungen, sowie sonntägliche Frömmelei und den unvermeidlichen Whiskey. Zum Abschluss dieser Kulturnacht begeistert das Öcher Mundartduo ab 23 Uhr im Jugendtreff Streiffelder Hof. Das Aachener Mundart-Duos mit den beiden Musikern Udo Schroll und Willi Lennartz, gibt eigene Lieder auf Öcher Platt zum Besten (Udo S.: Gesang & Akustikgitarre und Willi L.: E-Bass). Der hierfür verwendete Musikstil wird von Udo S. selbst als Öcher-Country-Folk bzw. kurz als Aix-Folk beschrieben. Selbstverständlich bieten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder einen Shuttleservice startend an der ersten Spielstätte, Burg Rode, an. Dieser kann mit den begrenzt zu erhaltenden Kombitickets genutzt werden. Kombiticket (alle 3 Veranstaltungen) VVK 19 €; AK 25 € Einzeltickets sind nur an den jeweiligen Abendkassen zu 9 € erhältlich. Die Kombitickets sind an der Infothek im Rathaus, im Grenzenlos und in den Buchhandlungen Katterbach erhältlich. Reservierungen sind auch möglich unter: 02406 / 83-312 oder Nadine.Schwartz@Herzogenrath.de

Quelle: Stadt Herzogenrath