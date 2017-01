Hilchenbach: Gewinner der Hilchenbacher Weihnachtsverlosung 2016

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 15:18 Uhr

Der Aktionsring Hilchenbach e.V. hat auch in der vergangenen Adventszeit wieder eine besondere Verlosungsaktion durchgeführt. Alle teilnehmenden Hilchenbacher Einzelhändler gaben ab dem ersten Advent bis zum Heiligen Abend die beliebten Hilchenbacher Glückslose an ihre Kunden aus.

Teilnehmende Einzelhändler waren unteranderem Alibaba, Annelie’s Lädchen, Bäckerei Pietschmann, Besser Sehen Krumm, Blumen Debus, Buchhandlung bücher buy eva, Butterfly, Citro Computer, Drogerie Beier, Bastelladen „Firlefanz“, Friseur Stahl, Gasthaus Pampeses, Getränke-AS, Gerdi’s Lädchen, Ginsburg- und Stadtapotheke, Gyros-Grill Pegasus, Hafer Backwaren, Helberhäuser Scheunenladen Landart, Metzgerei Schmitt, Möbelhaus Bohn, Obst- und Gemüselädchen Müsen, Provinzial Menn & Kollegen, Reifendienst Klappert, Restaurant Dionyssos, Salon Hassler, Schuhhaus Hassler, Spielzeugkiste, Sportraum Hilchenbach, Tabakbörse Hermann, Holtrode Elektrofachgeschäft, Vierhasen – kleine südwestfälische Brennerei, Volksbank Siegerland und die Stadtsparkasse Hilchenbach mit ihren Filialen in Dahlbruch und Müsen, Dat Kreativ’chen und Nahkauf Paul.

Insgesamt wurden rund 7400 Lose in der Geschäftsstelle des Aktionsringes, der Touristik-Information der Stadt Hilchenbach, abgegeben. Die Auszubildende Ida-Charlotte Syring, zog am 4. Januar unter Aufsicht insgesamt 30 Gewinner. Sie wurden schriftlich benachrichtigt und zu einer offiziellen Geschenkübergabe in das Rathaus eingeladen.

Über den 1. Preis, einen Hilchenbacher Einkaufsgutschein im Wert von 150 Euro, kann sich Ingrid Krombach aus Grund freuen. Den 2. Preis, ein Hilchenbacher Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro, erhalten Friedrich-Wilhelm und Ursula Schuppner aus Hilchenbach und der 3. Preis, ein Hilchenbacher Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro, geht an Karl-Heinz Münker aus Hilchenbach. Aufgrund der hohen Zahl der teilnehmenden Händler wurden weitere 27 Preise in Form von 20 Euro-Gutscheinen gestiftet, die bereits an die Gewinner weitergegeben wurden.

Der Aktionsring Hilchenbach e.V. und die teilnehmende Hilchenbacher Händlerschaft bedanken sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Weihnachtseinkäufe in Hilchenbach erledigt haben und somit die ansässige Händlerschaft aktiv unterstützen.

Quelle: Stadt Hilchenbach