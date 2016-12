Hilchenbach: Kunst-Küche im Jugendcafé NoLimits

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 09:53 Uhr

Kunst in der Küche, geht das?

Am Samstag, dem 17. Dezember, ab 14.00 Uhr bringen Silke Krah und Miriam Elburn Kreativität in die Küche des Internationalen Treffs in Dahlbruch am Bernhard-Weiss-Platz.

Die beiden Referentinnen der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein werden gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern des Jugendcafés ein vielseitiges Menü gestalten. Zur Vorspeise werden kleine Gemüseskulpturen geschnitzt, die als Rohkost verköstigt oder in der Eintopf-Suppe mitschwimmen dürfen. Zum Dessert wird ein Hefeteig zubereitet, der ebenfalls künstlerisch mit süßen oder herzhaften Zutaten belegt werden wird.

Die beiden Siegener Künstlerinnen freuen sich auf die kurzweiligen Obstgemälde und Obstobjekte, die allen Gästen sicherlich schmecken werden. Willkommen sind alle, die Spaß an Kunst, Küche, Kultur und Kommunikation haben. Der Workshop richtet sich an junge Leute von 10 bis 27 Jahren und ist kostenfrei.

Quelle: Stadt Hilchenbach