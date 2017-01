Hilchenbach: Mountainbike-Portal Hilchenbach online

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 09:49 Uhr

Der Wald rund um Hilchenbach bietet viele Möglichkeiten für wunderschöne Touren mit dem Mountainbike (MTB). Doch oft ist es gerade bei längeren MTB-Touren schwierig, sich im Wald zu orientieren und die schönen Strecken und Rundtouren auszukundschaften.

Hier haben sich die radbegeisterten Mitglieder des Tourismus- und Kneippvereins Hilchenbach e.V. etwas Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam haben sie 12 sportliche Rundtouren ausgearbeitet, die alle am Hilchenbacher Marktplatz starten. Mit Längen von meist 30 bis 70 Kilometern führen die schönen Touren in die umliegenden Berge und Wälder des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge, welche für trainierte Radler besonders empfehlenswert sind. Auch einige längere Mehrtagestouren sind dabei.

Die Strecken sind jedoch nicht im Gelände ausgeschildert, sondern werden als GPS-Track zum Download bereitgestellt. So ist es möglich, die Wege bei Änderungen im Gelände kurzfristig anzupassen und auch in den nächsten Jahren zu optimieren oder auf Engpässe mit Wanderstrecken zu reagieren.

Zur Übersicht und Planung der Touren hat der Tourismus- und Kneippverein Hilchenbach in Zusammenarbeit mit der Stadt Hilchenbach eine Broschüre erstellt, in der alle Strecken mit grobem Verlauf, Kilometerangaben, Höhenprofilen und Einkehrmöglichkeiten zusammengefasst sind. Die Erstellung des Faltblatt hat die SIEMAG BKK unterstützt. Die Broschüre ist in der Touristik-Information der Stadt Hilchenbach erhältlich und steht auch im Internet unter www.hilchenbach.de als Download-Dokument zum Herunterladen zur Verfügung.

„Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vorgestellten Routen um Empfehlungen handelt, die von einheimischen Tourenfahrern auf dem Portal Outdooractive.de bereitgestellt wurden. Zur genauen Streckenbeschreibung, weiteren wichtigen Hinweisen und zum Download der GPS-Daten gelangen Sie im Internet über www.outdooractive.de nach Eingabe des Suchbegriffs „MTB-Portal Hilchenbach“, weist die Vereinsvorsitzende Kerstin Broh auf wichtige Zusatzinformationen hin.

Der Tourismus und Kneipp-Verein Hilchenbach e.V. wünscht allen Bikerinnen und Bikern viel Spaß bei der Erkundung der herrlichen Landschaft rund um Hilchenbach.

Quelle: Stadt Hilchenbach